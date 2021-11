Filmtipp: Die Wünschmanns sind wieder los!

× Erweitern © 2021 United Entertainment ltd. Filmtipp Happy Family 2

Wer perfekt ist, hat keine Probleme! Aber ist ein Leben ohne Ecken und Kanten wirklich erstrebenswert? Drehbuchautor David Safier lässt wieder die Monster los! In der Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms aus 2017 wartet auf die chaotische und liebevolle Familie Wünschmann ein Abenteuer, das sie einmal um den ganzen Globus führt. Vier Jahre nach dem Kinodebüt gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Graf Dracula, Baba Yaga und dem chaotischen Fledermaus-Trio, aber auch jede Menge neue Freunde und gefährliche Gegner wie das Monster von Loch Ness und der Yeti im Himalaya.

Ein Jahr nach ihrem Abenteuer als Monstertruppe gehen die Wünschmanns wieder ihrem Dasein als ganz normale Familie nach – Streitereien und Stress inklusive. Die Entführung von Baba Yaga und Renfield auf deren eigener Hochzeit wirbelt das Familienleben allerdings gehörig auf. Wünschmanns müssen sich erneut in ihre monstermäßigen Alter Egos verwandeln. Als Mumie, Werwolf, Vampir und Frankensteins Monster verfolgen sie die kampferprobte Entführerin über den gesamten Globus.

Mit viel Fantasie setzen die Animationskünstler das Monster von Loch Ness, den Yeti aus dem Himalaja oder den musikalischen King Conga in ihren atemberaubenden Lebensräumen vom höchsten Gebirge, über tiefste Seen bis zu tropischen Stränden eindrucksvoll in Szene.

Und am Ende steht die Erkenntnis: Nobody’s perfect – und das ist auch gut so!