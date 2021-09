Filmtipp: Zwischen zwei Welten

× Erweitern © Dor Film-West / Stefanie Leo Madison

Madison ist 12 Jahre alt und will Radsportprofi werden. Sie trainiert ehrgeizig und schafft es als jüngste Teilnehmerin in das Sommertrainingslager von Deutschlands Rennrad-Jugendkader. Die zielstrebige Einzelkämpferin will ihren Vater, ebenfalls Radprofi, beeindrucken. Aber das Trainingslager wird ihr zu viel. Nach einer Verletzung bricht sie ab und fährt mit ihrer Mutter, der Yogalehrerin, ins Gebirge. Dort wird Madison mit jedem Tag entspannter und verbringt viel Zeit mit ihren neuen Freunden, darunter Vicky, die mit ihrem Downhill-Mountainbike wie eine Irre durch die Tiroler Berge rast und cool mit ihrem Rad Seil springen kann. Vicky will die Bergziegen-Schnitzeljagd gewinnen, um den Hauptpreis, ein Carbon-Mountainbike, zu bekommen. Dazu braucht sie Madison als Teampartnerin, die jetzt zwischen ihrem neuen Leben und dem Leben des Vaters hin- und hergerissen ist. Beeindruckende Landschaftsaufnahmen und rasante Downhill-Stunts sind die perfekte Kulisse für Madisons Gefühlsachterbahnfahrten und machen den Familienfilm zu einem nachhaltigen Kinoerlebnis für alle ab 8 Jahren, ob Sportfans oder nicht.