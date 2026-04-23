Kleine Heldin, großes Herz

× Erweitern © 2026 Wild Bunch Germany Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus

Conni gehört seit über 30 Jahren zu den verlässlichsten Figuren im Kinderzimmer – und auch im Kino funktioniert das neugierige Mädchen erstaunlich gut. In ihrem zweiten Animations-Abenteuer gerät sie erneut mitten in eine kleine, aber spannende Geschichte: Ein verletzter Kranich braucht Hilfe, und natürlich lässt Conni nicht locker, bis sie herausfindet, wie sie ihrem gefiederten Freund helfen kann.

Die Handlung bleibt dabei ganz nah an ihrem Publikum: klar erzählt, mit überschaubaren Konflikten und freundlich gezeichneten Figuren. Genau das Richtige für Kinder im Vorschul- und frühen Grundschulalter. Die ruhige Erzählweise der Bilderbücher überträgt der Film gekonnt auf die Leinwand. Statt hektischer Action stehen Neugier, Teamarbeit und kleine Abenteuer im Mittelpunkt – unkompliziertes Familienkino für die Jüngsten.