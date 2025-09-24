Elfenpower gegen Cyber-Scrooge

× Erweitern © LEONINE Mission Santa - ein Elf rettet Weihnachten

Eigentlich logisch, dass Weihnachten jedes Jahr aufs Neue gerettet werden muss. Die Welt ist nicht mehr das, was sie vorher war. Der Nordpol ist keine verschneite Idylle mehr, und in der Werkstatt des Weihnachtsmanns sind Magie und Tradition der Automatisierung zum Opfer gefallen. Wer braucht noch einen Rentierschlitten, wenn die Geschenke vom hochmodernen Logistikzentrum ausgeliefert werden? Elf Yoyo kann es jedenfalls nicht fassen, als er seinen ersten Tag in Santas futuristischem Büro antritt. Zusammen mit seinem Rentier Krümel und der Verpackungsdrohne Schneeflocke macht er sich auf die Suche nach dem echten Santa Claus, um die wahre Magie von Weihnachten zurückzuholen.

Perfekt für einen vorweihnachtlichen Familienkinoabend zwischen Tradition und Zeitgeist, bringt die zeitgemäße Interpretation der klassischen Weihnachtsgeschichte mitsamt Cyber-Scrooge den Zauber des Weihnachtswunders direkt ins Herz der jüngsten Digital Natives.