Spannender Wettlauf gegen die Zeitdiebe

× Erweitern © Constantin Film Momo

Die Geschichte um das Waisenmädchen, das den Kampf gegen ein dunkles Netzwerk aufnimmt, um den Menschen die verlorene Zeit wiederzubringen, entwickelt sich zur unendlichen Geschichte: Fast 40 Jahre nach der ersten Kinofassung von Momo, ist die neue Verfilmung des weltberühmten Fantasy-Klassikers von Michael Ende aktueller als je zuvor. Die heute umso relevanteren Themen Zeitstress, Konsumzwang und zwischenmenschliche Vereinsamung der Buchvorlage aus den 1970er Jahren wurden zeitgemäß umgesetzt. Und so bringt das bildstark inszenierte Leinwandspektakel mit Tiefgang und Special Effects alles mit, was ein nachhaltiges Kinoerlebnis braucht: Momente zum Staunen und Träumen, zum Lachen und Nachdenken, in denen die Zeit auch mal stehenzubleiben scheint. Und damit dürfte der internationale Erfolg der aufwändigen deutschen Filmproduktion gesichert sein.