Filmtipp: Paw Patrol - Der Kinofilm

„Wenn alle Hoffnung verloren scheint, wenn Helden mehr denn je gebraucht werden, liegt unser Schicksal in ihren Pfoten!“ Die beliebtesten Welpen der Welt – Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma und Skye – kommen zum ersten Mal in Spielfilmlänge auf die Leinwand und nehmen ihre Fans mit auf ein rasantes Abenteuer. Mit Supermotivation ausgestattet, muss die Paw Patrol um den zweibeinigen Anführer Ryder die Bewohner:innen der kompletten Abenteuerstadt retten. Besserwisser wurde zum Bürgermeister gewählt und droht jetzt, alles ins Chaos zu stürzen. Nicht genug, dass der Katzenfan allen Hunden den Zutritt zur Stadt verweigert. Er will auch eine Maschine zur Wetterkontrolle in Betrieb nehmen, was natürlich total schiefgehen dürfte... Zum Glück haben die Helfer auf vier Pfoten nicht nur einen neuen Leckerli-Spender und neue Einsatzfahrzeuge, um die Mission zu bewältigen. Auch eine neue Freundin steht ihnen zur Seite: Ob sie zusammen mit Hundedame Liberty den fiesen Besserwisser aufhalten können? Während sich die kleinsten Kinogänger:innen von ihrem ersten Leinwandabenteuer fesseln lassen, gibt es für die Eltern dank niedlicher Witze genug zum Schmunzeln, so dass hier sicher niemandem langweilig wird.

Animation, USA/CDN 2021, Drehbuch: Cal Brunker, Bob Barlen, Regie: Cal Brunker, 88 Min., Paramount Pictures