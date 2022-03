Filmtipp: Nostalgie trifft Moderne

× 1 von 3 Erweitern © Little Dream Entertainment Peterchens Mondfahrt × 2 von 3 Erweitern © Little Dream Entertainment Peterchens Mondfahrt × 3 von 3 Erweitern © Little Dream Entertainment Peterchens Mondfahrt Prev Next

Eine über 100 Jahre alte Geschichte, ganz neu erzählt: Als Animationsabenteuer. Ob das gut gehen kann? Wir spoilern: Ja, das klappt hervorragend! Nostalgisch veranlagte Eltern werden schnell von den liebevoll und detailreich dargestellten Figuren eingenommen, wobei der Käfer Sumsemann sogar im traditionellen Zeichentrickstil seine traurige Geschichte erzählt.

Nostalgische Momente im Mix mit modernen Elementen enthält auch die Handlung: Der Nerd Peter fliegt an Satelliten vorbei, fährt in einem Mondmobil und trifft auf die Landungsfähre der Apollo Mission. Als Skeptiker ärgert er sich über seine kleine Schwester, die noch an Märchen glaubt und zuerst als einzige den Käfer Sumsemann sehen kann. Aber schließlich erkennt auch Peter, dass es eine Welt gibt, in der der Sandmann den Kindern beim Einschlafen hilft.

Für den ersten Kinobesuch bestens geeignet, ebenso wie als spannende Unterhaltung für etwas größere Kinder - und durchweg schön anzusehen.