Chaos beim Kobold mit dem roten Haar

© Constantin Pumuckl und das große Missverständnis

Eine Schildkröte namens Schildegard, ein Ausflug aufs Land, ein Krimi rund um den Maibaum und dann auch noch Nachbar Burkes Geburtstag: Bei Pumuckl und dem jungen Meister Eder ist gerade ganz schön viel los. Etwas zu viel offenbar, denn die beiden schaffen es kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen. Und so stiftet ein gründliches Missverständnis jede Menge Chaos im bayerischen Idyll.

Der neue Kinofilm mit dem frechen Kobold verspricht allerlei Schabernack und ein Wiedersehen mit alten und neuen Gesichtern. Schließlich zeichnet der Regisseur auch für die „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ im TV verantwortlich – und wie gut er das jetzt wieder hinbekommen hat, erlebt ihr mit euren Kleinen beim zünftigen Leinwandabenteuer mit richtig viel süßen Gags.