Filmtipp: Kleiner Roboter außer Rand und Band

× 1 von 3 Erweitern © 20th Century Studios Ron läuft schief × 2 von 3 Erweitern © 20th Century Studios Ron läuft schief × 3 von 3 Erweitern © 20th Century Studios Ron läuft schief Prev Next

In Kinofilmen können die verrücktesten Träume wahr werden. Man stelle sich einen elektronischen besten Freund vor, der immer „online“ ist und einen überallhin begleitet. Richtig cool ist solch ein Roboter-Kumpel, wenn man ein etwas schüchterner Teenager ist, so wie Einzelgänger Barney. Aber auch bei allen anderen an der Schule ist der B-Bot, den Barney von seinem Vater zum Geburtstag geschenkt bekommt, das derzeit angesagteste Must-have: Der kleine Roboter sieht ein bisschen aus wie Wall-E, verfügt über „die fortschrittlichste und komplexeste Technologie der Welt“, läuft, spricht und macht, was beste Freunde so tun. Aber Ron scheint ein Montagsmodell zu sein, bei seiner Konfiguration ist wohl einiges schiefgelaufen und er macht nur Sachen, die er eigentlich nicht machen sollte… Und so sorgen die herrlichsten Fehlfunktionen schließlich nicht nur für Lachsalven, sondern bringen auch die Erkenntnis, dass sich echte Freundschaft nicht über Perfektion definiert. Perfekt sind hier nur die erstklassigen Animationen aus den Disney-Studios und die frechen Gags, versprochen!