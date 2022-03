Filmtipp: Pubertät mal anders

„Rot“ wird als dritter Pixar-Film infolge entgegen der ursprünglichen Planung nicht am 11. März 2022 in den Kinos zu sehen sein. Stattdessen können Abonnenten von Disneys Streaming-Dienst Disney+ den Film direkt online anschauen. Zusätzliche Kosten sollen dafür - anders als bei früheren Releases ursprünglicher Kino-Starter - nicht anfallen.

× Erweitern © Disney/Pixar Rot

Erwachsen werden ist schwer. Genau genommen tierisch schwer, knallrot und – flauschig? Zumindest bei Mei Lee ist das so, wie sie im Alter von 13 Jahren erfahren muss. Da offenbart sich ihr nämlich das Familiengeheimnis, bei dem sie wie alle Heranwachsenden eine aufreibende Phase durchläuft, allerdings mit äußerst ungewöhnlichen Nebenwirkungen: Mei Lee verwandelt sich bei der kleinsten Aufregung – also eigentlich ständig - in einen großen roten Panda.

× Erweitern © Disney/Pixar Rot

Für die leicht tollpatschige aber sehr pflichtbewusste Teenagerin sorgt das für echtes Chaos, das durch ihre überfürsorgliche Mutter nur noch verschlimmert wird. Was sich für die 13-Jährige so monströs anfühlt, ist für die Zuschauer:innen natürlich ein herrliches Vergnügen. Die Wirren der Pubertät gleichzeitig so komisch und unterhaltsam für das junge Publikum wie auch die Elternschaft in einem technisch perfekten Animationsabenteuer zu verewigen, gelingt den Profis aus der Disney-Pixar-Schmiede wieder makellos..