Filmtipp: Monster-Wrestling

Seltsam, dass die Animationsfilmprofis auf diese Idee nicht schon eher gekommen sind: Mehr oder weniger zahme Monster aller Größen, Farben und Körperformen sind die Stars beim beliebten Volkssport: Monster-Wrestling! Als die Stadt Stoker ihren Champion Tentacular verliert, steht alles auf dem Spiel: Entweder finden die Stoker ein neues Wrestling-Maskottchen oder sie sind ruiniert.

Das muss Winnie, Tochter des erfolgreichsten Monster-Trainers aller Zeiten, unbedingt verhindern. Bei ihrer Suche nach einem Nachfolger findet sie ausgerechnet den tollpatschigen, unsportlichen Sohn eines umjubelten Liga-Stars. Aber Winnie stellt sich der Herausforderung: Sie will Steve in einen Superwrestler verwandeln und so Stoker retten.

Vielleicht nicht erste Liga, aber der freche Humor, ein dichtes Drehbuch und die ordentlichen Animationen sorgen für solides Popcornkino, bei dem kleine Wrestling-Fans ihre helle Freude haben dürften.