Raus aus Bikini Bottom

Dieser grenzenlos naive Schwamm ist schon ein echtes Phänomen: Vor über 20 Jahren kam das erste Kinoabenteuer der TV-Serie auf die Leinwand, jetzt also die vierte Version – nicht Fortsetzung! Alle Filme erzählen eine eigene Geschichte und spiegeln auch die Entwicklung der Animationsindustrie wider – vom handgezeichneten Cartoon bis zum modernen CGI-Blockbuster können sich Familien jetzt auf ein episches Unterwasser-Abenteuer freuen, das auch erwachsene Fans abholt.

Wenn Schwammkopf und seine Freunde Bikini Bottom verlassen, um einen mysteriösen Geisterpiraten zu finden, führt die Reise in die tiefsten Tiefen der Tiefsee, wo noch kein Schwamm zuvor gewesen ist.

Nostalgische Anspielungen und der typisch flache Humor machen das Spektakel zu einem generationsübergreifenden Vergnügen, wobei der eine oder andere derbe Gag für Kinder unter 6 Jahren möglicherweise erklärungsbedürftig ist.