Wüstenabenteuer mit Pinselohr

© Little Dream Pictures Tafiti

In der Familie von Tafiti gibt es nur eine Regel: Alle anderen Tiere der Savanne sind gefährlich. Als das Erdmännchenkind die Regel bricht und das tollpatschige Pinselohrschwein Pinsel mit nach Hause bringt, hat das schwere Folgen: Opapa wird von einer Schlange gebissen und fällt ins Koma. Nur eine seltene blaue Blume, die alle Krankheiten heilen kann, bleibt jetzt noch als Rettung. Tafiti macht sich also auf die Suche. Pinsel folgt ihm auf dieser abenteuerlichen Reise und zwischen beiden entwickelt sich eine unzertrennliche Freundschaft.

Die Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe ist ein warmherziges Wüstenabenteuer über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt für Zuschauer:innen ab 6 Jahren, in dem die weite Wüstenlandschaft und der Soundtrack Raum und Zeit zum Träumen zwischen wohldosiertem Humor und spannenden Momenten lassen.