Filmtipp: Tom & Jerry

× Erweitern © Warner Bros Tom und Jerry

Nachdem sie ihr Leben lang die größten Feinde waren, wollen Kater Tom und Jerry, die Maus, nochmal ganz neu anfangen. Während in den Zeichentrickfilmen Menschen gar nicht vorkamen oder höchstens ihre Beine beim Dosenöffnen zu sehen waren, ist das Leinwandabenteuer ein Mix aus Realfilm und Animation, ähnlich wie bei den Kinofilmen „Die Schlümpfe“. Nur Katze und Maus spielen klassisch in Zeichentrick mit, sonst wären ihre Kämpfe in Comicmanier kaum möglich. Denn dass es auch auf der Leinwand ordentlich zwischen den beiden knallt, ist klar. Als neues Zuhause hat sich Jerry New Yorks vornehmstes Hotel ausgesucht– und zwar ausgerechnet einen Tag bevor dort die prächtigste Hochzeit des Jahrhunderts stattfinden soll. Die verzweifelte Hochzeitsplanerin engagiert notgedrungen Kater Tom, um den ungebetenen Gast loszuwerden. Damit ist der Startschuss für die Katz-und-Maus-Schlacht der beiden Streithähne gefallen und im Hotel wackeln nicht nur die Wände. Der Film-Mix gelingt überraschend gut: Katze und Maus liefern sich ebenso aufsehenerregende Jagden, wie in ihrem Zeichentrick-Original, wobei sie von den echten Schauspieler:innen gekonnt ergänzt werden.

USA/F/GB/D 2021, Drehbuch: Kevin Costello, Regie: Tim Story, mit Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney u. a., 101 Min., Warner Bros