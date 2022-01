Filmtipp: Für Träume muss man kämpfen

× Erweitern © Wild Bunch / NFP neue film produktion GmbH Träume sind wie wilde Tiger

Noch ein Film über eine Talentshow, diesmal aber mit echten Menschen und Schauplatz Bollywood. Für den 12-jährigen Ranji aus Mumbai sind die pathetischen indischen Filme mit ihren ansteckenden Songs und Tanzchoreografien das Größte. Nichts wünscht er sich mehr, als einmal mit dem indischen Superstar Amir Roshan vor der Kamera zu stehen.

Der Wunsch rückt allerdings in unerreichbare Ferne, als er mit seinen Eltern auswandern muss. Aber Träume gehen nun mal nicht von allein in Erfüllung, man muss um sie kämpfen, egal wie verrückt sie sind. Und so trainiert Ranji zusammen mit seiner neuen deutschen Freundin für die Teilnahme am Casting, das in seiner alten Heimat stattfinden soll.

Und das machen die beiden so berührend und kämpferisch, dass die Initiative „Der besondere Kinderfilm“ die Produktion gefördert hat und ein moderner und wirklich mitreißender Musical-Film entstanden ist, der die Balance zwischen Humor und Tiefgang geradezu mit tänzerischer Bravour meistert.