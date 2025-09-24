× Erweitern © Julia Lemke/Flare Film Zirkuskind

Aufwachsen in der Manege, inmitten von Tieren und einer Großfamilie, die aus Akrobaten und Clowns besteht, den ganzen Tag unter der Zirkuskuppel spielen und Tricks einstudieren – welch ein traumhaftes Leben! Davon berichtet die Kinder-Dokumentation über den 10-jährigen Santino. Im Zirkus zu leben, bedeutet aber auch, keinen festen Wohnsitz zu haben, wie Santino seinen Mitschüler:innen auf Zeit berichtet. Sein Uropa, der Zirkusdirektor, erzählt ihm von seinen Vorfahren, die seit Generationen Kunst und Unterhaltung in die Manege bringen.

Die wahre Geschichte der Familie Frank, die seit 200 Jahren das Zirkusleben in Deutschland prägt, lädt das Publikum in die geheimnisvolle und faszinierende Welt des reisenden Volks zwischen den Auftritten ein und berührt mit ehrlichen Dialogen und Blicken hinter die Kulissen. Sanfte Töne, authentische Szenen und handgezeichnete Animationen veranschaulichen das Leben zwischen Magie und Realismus auf zauberhafte Weise.

Empfohlen ab 6 Jahren.