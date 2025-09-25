Ein neuer Fall für die tierischen Detektive

× Erweitern © 2025 Disney Enterprises Zoomania 2

Neun Jahre mussten wir warten – jetzt sind Häsin Judy und Fuchs Nick endlich zurück und dürften Disney den nächsten Kassenschlager bescheren. Statt einer putzigen Tiergeschichte geht’s in dem witzigen Großstadtmärchen mit viel Tempo und cleveren Gags zur Sache. Die Polizisten müssen undercover das Rätsel um ein geheimnisvolles Reptil lösen. Dieses stellt nicht nur die Säugetier-Metropole auf den Kopf, sondern auch ihre Partnerschaft. Neue Tiere bringen Vielfalt und frische Perspektiven auf das Zusammenleben verschiedener Arten. Während Kinder ihren Spaß an Slapstick und schrägen Figuren haben, grinsen Eltern über die Seitenhiebe auf unsere echte Welt. Bunt, turbulent und überraschend klug liefert die Story ausreichend Stoff zum Schmunzeln und Nachdenken über Themen wie Zusammenhalt, Vielfalt und Mut. Ein tierisches Vergnügen mit Herz und Haltung.