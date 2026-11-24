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Weihnachtszeit ist Sofazeit und damit perfekt für gemütliche Filmabende mit der ganzen Familie. Die Auswahl ist riesig, denn kaum eine andere Jahreszeit hält so viele passende Movies parat. Ob zauberhafte Märchen, lustige Abenteuer oder berührende Familiengeschichten: Diese Weihnachtsfilme machen die Feiertage noch gemütlicher. Wir zeigen, worum es in den Filmen geht, für welches Alter sie geeignet sind und wo sie aktuell gestreamt werden können.