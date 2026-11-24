© Canva
TV-Tipp, Streaming, Weihnachten, Filme
Weihnachtszeit ist Sofazeit und damit perfekt für gemütliche Filmabende mit der ganzen Familie. Die Auswahl ist riesig, denn kaum eine andere Jahreszeit hält so viele passende Movies parat. Ob zauberhafte Märchen, lustige Abenteuer oder berührende Familiengeschichten: Diese Weihnachtsfilme machen die Feiertage noch gemütlicher. Wir zeigen, worum es in den Filmen geht, für welches Alter sie geeignet sind und wo sie aktuell gestreamt werden können.
-
Weihnachten in Sommersby
Eigentlich soll es das perfekte Weihnachtsfest bei Oma Inge werden. Doch Sturm, Stromausfälle und Sorgen um die Eltern stellen Martha, Mikkel und Mats vor große Herausforderungen. Können sie rechtzeitig wieder zusammenfinden?
-
Nussknacker und Mäusekönig
Ein kaputter Nussknacker, geheimnisvolle Geräusche in der Nacht und ein finsterer Mäusekönig: Marie erlebt kurz vor Weihnachten ein Abenteuer, bei dem Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen.
-
Kevin – Allein zu Haus
Als die Familie kurz vor Weihnachten zu einer Reise nach Paris aufbricht, passiert ein unglaubliches Missgeschick: Kevin wird versehentlich zu Hause vergessen. Was zunächst wie ein wahr gewordener Traum wirkt, entwickelt sich schnell zum Abenteuer.
-
Die Muppets Weihnachtsgeschichte
Der geizige Scrooge bekommt an Heiligabend Besuch von drei Weihnachtsgeistern. Er erkennt, was er verloren hat und was noch auf ihn zukommen könnte, wenn er seinen Weg nicht ändert. Dabei begleiten ihn Kermit, Miss Piggy und Gonzo – die Muppets.
-
Charly und die Schokoladenfabrik
Der gutherzige Junge Charlie Bucket aus ärmlichen Verhältnissen darf gemeinsam mit vier weiteren Kindern die geheimnisvolle Schokoladenfabrik betreten. Dort erwarten sie fantastische Erfindungen, unglaubliche Süßigkeiten und viele Überraschungen.
-
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Seit Generationen gehört „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zur Weihnachtszeit. Drei magische Haselnüsse geben der mutigen Aschenbrödel die Chance, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ihr Glück zu finden.
-
Der Polarexpress
Ein geheimnisvoller Zug hält an Heiligabend vor der Tür eines Jungen, welcher beginnt an den Weihnachtsmann zu zweifeln. Die abenteuerliche Zugreise zum Nordpol ist auch eine Reise über den Glauben an Weihnachten. Darf man an Wunder glauben?
-
Shaun das Schaf – Wollige Bescherung
Kurz vor Weihnachten ist bei Shaun und seiner Schafherde wieder jede Menge los: Durch ein kleines Missgeschick landet der neugierige Timmy plötzlich unter dem Weihnachtsbaum des Farmers. Eigentlich wollte Shaun seinem kleinen Freund nur einen größere
-
Petterson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt
Ein Schneesturm, leere Vorräte und ein verletzter Pettersson: Kurz vor Weihnachten scheint alles schiefzugehen. Nun liegt es an Findus, das Fest zu retten. Doch am Heiligabend wartet eine ganz besondere Überraschung.
-
Beutolomäus und die vierte Elfe
Ein Fluch verwandelt den Weihnachtsmann und die Elfen in Kinder. Plötzlich ist Weihnachten in Gefahr. Beutolomäus, der Weihnachtssack, macht sich auf das Fest zu retten und die zerstrittenen Elfenschwestern zu versöhnen.
-
Ein klitzekleines Weihnachtswunder
Ein Schneesturm, getrennte Familien und ein Weihnachtsmann, dem ein folgenschwerer Fehler unterläuft: In Wellington-on-Sea werden kurz vor Weihnachten die Pläne vieler Menschen auf den Kopf gestellt