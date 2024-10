Stoppt den Biber!

× Erweitern © Neue Visionen Filmverleih Fuchs und Hase retten den Wald

Die niederländische Regisseurin Mascha Halberstad überraschte 2022 mit ihrem originellen Animationsfilm „Oink“, der gängige Erzähl- und Sehgewohnheiten des Kinderkinos auf den Kopf stellte. Ihr neues Werk ist nicht ganz so verrückt. Aber auch hier merkt man in jeder detailreichen Szene, wie wichtig es der Filmemacherin ist, Geschichten mit Tiefgang kindgerecht, kunstvoll und unterhaltsam gleichzeitig zu erzählen. Die aufwendige Produktion, bei der für jede Figur zuerst Tonmodelle entworfen und dann digitalisiert wurden, spiegelt sich auch in der Handlung wider: Als ein einziger Biber mit seinem Damm droht, ein komplettes Ökosystem mitsamt seiner Bewohner:innen zu zerstören, müssen Fuchs und Hase was tun…

Mit Bildern, für die eine Kinoleinwand gerade groß genug ist, vielschichtigen Charakteren und einer wichtigen Botschaft wieder ein außergewöhnliches Kinoerlebnis zum Lachen und Grübeln fürs ganz junge Publikum.