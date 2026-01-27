Kleine Ziege, große Träume

× Erweitern © CTMG Inc. G.O.A.T.

Manchmal braucht es keinen Superhelden, sondern nur eine Ziege mit konsequentem Optimismus. Der kleine Ziegenbock Will stolpert in eine Welt aus muskelbepackten Raubkatzen und Power-Rhinos, die im harten Hochleistungssport Roarball gegeneinander antreten.

Dass ausgerechnet eine Ziege hier mithalten soll, ist natürlich vollkommen absurd – und gerade deshalb so unterhaltsam. Die Macher von KPop Demon Hunters zeigen auch hier ihr Gespür für Tempo, Humor und Figuren, die mehr sind als ein Witz auf vier Pfoten, Verzeihung: Hufen.

Laut, bunt und überdreht holt die Underdog-Komödie Kids mit der Botschaft ab, dass auch Kleine groß rauskommen können, und erzählt die altbekannte Geschichte dabei überraschend aufgefrischt. Garniert mit ausreichend Herzlichkeit, wird auch Eltern nicht langweilig.

Übrigens: Der Titel G.O.A.T. bedeutet er sowohl „Ziege“ als auch die sportliche Abkürzung für „Greatest Of All Time“, also der Größte aller Zeiten.

Laut, bunt und überdreht – aber vor allem: tierisch unterhaltsam.