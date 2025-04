Helm auf und durch!

× Erweitern © Leitwolf Filmproduktion Grüße vom Mars

Tom träumt davon, zum Mars zu fliegen. Am liebsten trägt er seinen Astronautenanzug samt Helm. Was der 10-Jährige nicht mag, sind die Farbe Rot und Veränderungen. Dass er mit seinen älteren Geschwistern vier Wochen Ferien bei Oma und Opa auf dem Land machen soll, ist für ihn eine Katastrophe. Mama hat die rettende Idee: Tom soll den Ausflug als Übung für seine Marsmission betrachten. Also ernennt er seine handysüchtige Schwester Nina zur Funkerin und den hyperaktiven Bruder Elmar zum Ersten Offizier. Gemeinsam mit seiner Crew will er den Planeten Dorf erkunden und Oma und Opa verstehen lernen.

Aus der Sicht von Tom erzählt, macht die durchweg fesselnde Geschichte mit ihren glaubwürdigen Darsteller:innen Mut, Krisen als Chancen zu begreifen. Die Botschaft für das junge Publikum ab 8 Jahren und ihre Eltern: An Herausforderungen wächst man, und Ängste sind zum Überwinden da.