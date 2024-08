Mit Malkreide ist alles möglich!

× 1 von 3 Erweitern © 2024 CTMG, Inc. Harold und die Zauberkreide × 2 von 3 Erweitern © 2024 CTMG, Inc. Harold und die Zauberkreide × 3 von 3 Erweitern © 2024 CTMG, Inc. Harold und die Zauberkreide Prev Next

„Manche Geschichten sind so real, dass die Figuren direkt in die echte Welt hineintreten.“ Darum geht es im gleichnamigen Buch, das 1955 in den USA erschien, wo es zu den berühmtesten Klassikern der Kinderliteratur zählt. In Deutschland könnte der Kinofilm den Durchbruch bringen, denn die Geschichte muss man nicht nur gelesen haben, sie ist auch wie gemacht für die große Leinwand: Harold kann alles zum Leben erwecken, was er mit seiner Zauberkreide malt! Der Automaten-Hubschrauber im Supermarkt bekommt Rotorblätter und hebt ab, kleine Drachen aus dem Fantasyroman fliegen durchs Zimmer und der graue Asphalt bekommt einen bunten Skateparcours. Gerät der Malstift aber in die falschen Hände, ist das Chaos nicht weit und bald müssen Harold und seine Freunde zwei Welten retten. Die Mischung aus Realverfilmung und Animation verspricht zauberhaften Spaß für Publikum ab etwa 8 Jahren.