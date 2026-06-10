Was krabbelt denn da?

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Schillernde Farben, phantastische Mikrokosmen, langsame Kamerafahrten und die sanfte Stimme von Katharina Thalbach: Dieser Naturdokumentarfilm lässt Familien wahrhaftig eintauchen in die faszinierende Welt der Insekten. Spektakuläre Nahaufnahmen, Naturphänomene und überraschende Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Tieren und unserer Umwelt ergeben eine bildgewaltige Reise, wie sie nur auf der großen Leinwand zu erleben ist. Kinder und Erwachsene dürften nicht schlecht staunen, wie bunt, clever und wichtig Käfer, Ameisen oder Wildbienen eigentlich sind – und hinterher haben alle Lust, direkt durch Wald, Wiese oder Garten zu streifen und die kleinen Wunder hautnah zu entdecken.