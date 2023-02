Wenn Lucy zu Lucyfer wird

× Erweitern © INDI Film Lucy ist jetzt Gangster

„Hi, ich bin Lucy. Und irgendwann im Laufe dieser Geschichte werde ich eine Bank überfallen. Kaum zu glauben, ich weiß, schließlich bin ich überhaupt nicht der Typ für sowas.“

Normalerweise steht Lucy in der italienischen Eisdiele ihrer Eltern im fiktiven Werlach-Bimsheim, wo immer die Sonne scheint, und will die Menschen glücklich machen. Dass ihr das gelingt, legen auch die poppig-bunten Farben nahe, in denen der Film im märchenhaften Stil von „Die fabelhafte Welt der Amélie“ über die Leinwand flimmert, wie ein Sommernachmittag. Aber mitten in der glücklichen Kleinstadtwelt droht die Schließung der Eisdiele und Zweifel wächst in Lucy. Ist sie vielleicht zu gut für diese Welt, fragt sie ihr Spiegelbild – und Operation Lucyfer beginnt…

Dass Lucy und Lucyfer von Zwillingen gespielt werden, setzt dem Spaß an diesem fabelhaften Familienfilm noch einen drauf.