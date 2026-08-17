Huba Hop! Das Marsupilami ist zurück

× Erweitern © Splendid Film Marsupilami

Gelbes Fell, schwarze Punkte und ein gefühlt kilometerlanger Schwanz: Wer in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, liebte das Marsupilami. Jetzt erobert der Kult-Comic die Leinwand – und bringt als Realverfilmung Kinospaß für die ganze Familie mit.

Die Geschichte trifft ins Herz, strapaziert aber auch die Lachmuskeln: Zoo-Mitarbeiter David steckt in der Klemme. Sein zwielichtiger Chef zwingt ihn, eine Kiste von Südamerika nach Frankreich zu schmuggeln. Um nicht aufzufallen, tarnt David den unfreiwilligen Trip als Familienurlaub und nimmt seine Ex-Frau und Sohn Léo mit auf Kreuzfahrt. Doch mitten auf dem Ozean passiert es: Die Kiste bricht auf und zum Vorschein kommt ein zuckersüßes Marsupilami-Baby. Damit ist das Chaos perfekt, und eine rasante Jagd über das Schiff beginnt.

Das Felltier stammt nicht steril aus dem Computer, sondern wurde mittels Animatronik-Handarbeit zum Leben erweckt. So schleicht es sich lebendig sofort in die Herzen und sorgt für einen turbulenten Kinospaß für Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern.

F 2026, ab 6 Jahre