× Erweitern © 2021 Illumination Entertainment and Universal Studios Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss

Es ist wohl angeboren: Schon als Teenager war Gru, der „Vater“ der Minions, „einfach unverbesserlich“. Und auch seine Truppe kleiner, gelber Helfer begleitete ihn bereits in seiner frühen Jugend, wie man jetzt im neuen Kinoabenteuer erfährt. Da sehen die Fans, wie Gru zum Schurken wurde und nichts sehnlicher wünscht, als zu den „Fiesen Sechs“ zu gehören – der Gruppe der weltgrößten Schurken. Die wollen den kleinen Gru jedoch nicht ernst nehmen, bis er es ihnen so richtig zeigt und ihren kostbarsten Stein vor ihren Augen entwendet… Ursprünglich als lustige Sidekicks im Kinoerfolg „Ich - einfach unverbesserlich“ gestartet, haben sich die Minions inzwischen selbst zu Stars entwickelt. Der erste Teil ihres eigenen Kinofilms belegt aktuell Platz elf der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ein Riesenerfolg, an den die liebenswerten Chaoten in der Fortsetzung mühelos anknüpfen dürften. Na, wer ist hier der Mini-Boss?