Schräger Roadtrip durch Osteuropa

© Ricardo Vaz Palma / In Good Company Mission Ulja Funk

Diese mehrfach preisgekrönte Komödie für Zuschauer:innen ab 8 Jahren feierte Ende 2021 Premiere auf der Berlinale und kommt jetzt endlich ins Kinoprogramm. Schräg, witzig und höchst unterhaltsam, begibt sich die 12-jährige Ulja auf einen Roadtrip durch Osteuropa. Mit ihrem Sonderinteresse Astronomie ist sie in ihrer Familie eine echte Außenseiterin. Ihre streng gläubige Oma Olga findet es unerträglich, dass sich die Enkelin für Wissenschaft begeistert.

Als Ulja herausfindet, dass in Kürze ein Asteroid in Weißrussland einschlagen soll, weiß sie genau: Da muss sie dabei sein - Mission Ulja Funk beginnt! Als Mitfahrgelegenheit bietet sich Klassenkamerad Henk an, der für seine 13 Jahre auch ganz passabel Auto fahren kann. Im „geliehenen“ Leichenwagen machen sie sich auf eine Reise quer durch Polen, um den Einschlag von VR-24-17-20 live zu sehen. Ihnen auf den Fersen: Oma Olga, der Rest der Familie, Pastor Brotz und die halbe Gemeinde.