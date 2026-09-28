Monster-Mogelei im Klassenzimmer

× Erweitern © Peng! Boom! Tschak! / Arxlight Pictures / Arx Anima Monster Mia

Schulen für magische Tiere, Zauberei oder Monster ziehen das junge Publikum verlässlich in ihren Bann. Passend zu Halloween gibt dieses neue Animationsabenteuer dem Erfolgsrezept einen sympathisch-schrägen Dreh. Mia glaubt so fest an die Existenz von Monstern, dass sie an ihrer „normalen“ Schule rausfliegt und auf die Finsterwald Academy wechselt. Problem: Hier sind nur Monster zugelassen. Mit höchst kreativen Einfällen schafft Mia es, als Monster durchzugehen und viel Spaß an ihrer neuen Schule zu haben. Gefährlich wird es, als Mia den Plan ihres neuen Direktors durchschaut: Er will alle Menschen in Monster verwandeln. Um ihre Familie und ihre neuen Freunde vor der Katastrophe zu bewahren, muss Mia Van Vlad stoppen…

Das verrückte Versteckspiel und die Vielfalt der Monsterfiguren sorgen für familientauglichen Gruselspaß, der Kinder ab 6 Jahren abholt und zeigt, dass in jedem von uns ein kleines Monster stecken darf.

Deutschland, Österreich, Spanien 2026, ab 6 Jahre