Der Panda mit dem Mondgesicht

× Erweitern © Mai Juin Productions, Gaumont, France 2 Cinema / Foto Cara Caro Moon, der Panda

Nach „Ella und der schwarze Jaguar“ und „Mia und der weiße Löwe“ wollen jetzt Tian und ein kuscheliger Panda die Herzen erobern. Weil Tian lieber an der Konsole zockt, als für die Schule zu lernen, schickt ihn sein strenger Vater zur Großmutter in die Berge. Es dauert nicht lange, bis Tian bei einem Streifzug durch den Bambuswald ein verlassenes Panda-Baby findet. Und weil der Kleine Tian sofort mit seinem Mondgesicht um den Finger wickelt, ist ein Name schnell gefunden.

Während Tian sich um Moon kümmert, entdecken die Zuschauer:innen mit ihm zusammen die atemberaubende Schönheit der Wildnis in der chinesischen Sichuan-Region und werden einmal mehr an ihre Verantwortung für einen respektvollen Umgang mit der Natur erinnert. Der sanft erzählten Geschichte können sowohl Kleinkinder als auch ältere Geschwister sowie Eltern viel abgewinnen – ein echter Familienfilm also.