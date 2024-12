Meisterstück mit Löwe

× Erweitern © Disney Mufasa: Der König der Löwen

Wie Simbas Vater und sein Bruder Scar aufgewachsen sind und wie sie zu Feinden wurden, erzählt der zweite Teil der „König-der-Löwen“-Reihe in einer Rückschau. In nahezu fotorealistischen Animationen mit übergroßen Nahaufnahmen ziehen die Bilder das Publikum mitten hinein in die afrikanische Savanne, wo das Leben unter den wilden Tieren gefährlich ist. Wenn imposante Elefantenherden urgewaltig über die Leinwand donnern und halbstarke Löwen in beeindruckenden Unterwasserszenen kämpfen, könnte man fast meinen, man schaute einer Naturdoku zu. Zum Glück sind aber auch Timon und Pumbaa mit von der Partie und sorgen mit ihrem speziellen Humor für Entspannung und Leichtigkeit in diesem neuen, monumentalen Disney-Film.