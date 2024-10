Auf der Suche nach dem Schlittendieb

× Erweitern © Leonine Studios Niko – Reise zu den Polarlichtern

Stellt euch vor, ihr seid der Sohn des berühmtesten Rentiers des Weihnachtsmanns und einen Tag vor der Bescherung wird euch der Schlitten geklaut. Ein echter Schlamassel, in den der kleine Niko da geraten ist. Dabei wollte er so gerne endlich in die fliegende Truppe aufgenommen werden und ein Held wie Papa Prancer werden.

Mutig nimmt Söhnchen Niko die Verfolgung auf, an seiner Seite Flughörnchen Julius und Wiesel Wilma, die ihr vielleicht aus den ersten beiden Teilen kennt, oder jetzt kennen lernt: Ihre abenteuerliche Reise zu den magischen Lichtern des Nordens führt durch schneebedeckte Landschaften und hoch über den Wolken zu einem herzerweichenden Happy End.