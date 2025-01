Kleiner Bär auf großer Reise

× Erweitern © Studiocanal Paddington in Peru

Er hätte auch super in die Weihnachtszeit gepasst, der neue Kinofilm mit dem animierten Bären, der 2017 bei der Familie Brown in London ein liebevolles Zuhause gefunden hat. Diesmal freuen sich die Browns auf eine abenteuerliche Reise nach Südamerika. Und die bekommen sie! Kaum, dass eine Einladung von Tante Lucy aus Paddingtons Heimat in der Post landet, ist der Bär mitsamt Dufflecoat und Orangenmarmeladenbrötchen unterm rotem Hut auch schon abflugbereit. Abgesehen von den üblichen Fettnäpfchen, in die der liebenswerte Tollpatsch immer wieder tapst, ist plötzlich Tante Lucy verschwunden, und eine aufregende Reise vom tiefen Dschungel des Amazonas bis hoch zu den Gipfeln der Anden erwartet die Truppe.

Auch das dritte Kinoabenteuer ist eine behutsame Adaption der klassischen Kinderbuchreihe für Publikum ab etwa 6 Jahren, in der dem putzigen Bären kein Wald zu tief und kein Berg zu hoch ist, um seine Familie zu beschützen.