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Weit, weit weg von schriller Popcorn-Action zieht dieser kunstvolle Animationsfilm die Kleinsten in ihren Bann. Papaya, ein klitzekleines Samenkorn aus dem Amazonasdschungel, soll Wurzeln schlagen und ein stattlicher Regenwaldriese werden. Papaya hat aber einen völlig anderen Plan: fliegen, die Welt entdecken und bloß nicht festwachsen. Dass Papayas Mission am Ende nicht nur vom Ausreißen, sondern von der Rettung der Natur durch Bienen und Vögeln handelt, verleiht dem bunten Spektakel eine unaufdringliche Tiefe. Wie ein lebendig gewordenes, handgemaltes Kinderbuch leuchtet die Animation in kunterbunten, fast hypnotischen Farben und führt die Kinostarter im angenehmen Rhythmus durch faszinierende Wunder der Natur.

Brasilien 2025