Fellfreunde im Reich der Dinosaurier

× Erweitern © Paramount Pictures/Spin Master Ltd. Paw Patrol Dino Film

Die Fellfreunde sind zurück auf der großen Leinwand, und diesmal geraten Chase, Marshall, Skye und ihre Freunde in einen mysteriösen Sturm und stranden auf einer geheimnisvollen tropischen Insel voller Dinosaurier. Als Bürgermeister Besserwisser mit rücksichtslosem Rohstoffabbau das empfindliche Gleichgewicht der Insel bedroht und einen schlafenden Vulkan zum Ausbruch bringt, beginnt eine spektakuläre Rettungsmission zwischen T-Rex, Lava und Urzeitgiganten. Spannende Rettungseinsätze, ein brodelnder Vulkan, urzeitliche Landschaften und jede Menge witzige Momente sorgen für ein rasantes Familienkino-Erlebnis für Publikum ab 4 Jahren.