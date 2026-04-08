Ein Hobby-Horsing-Abenteuer

× 1 von 3 Erweitern © Port au Prince Pictures / Lars Nitsch Pferd am Stiel × 2 von 3 Erweitern © Port au Prince Pictures / Lars Nitsch Pferd am Stiel × 3 von 3 Erweitern © Port au Prince Pictures / Lars Nitsch Pferd am Stiel Prev Next

Was auf den ersten Blick für viele etwas schräg klingt, entpuppt sich als warmherziges Kinoerlebnis: Der Film über das Trendsport-Phänomen Hobby Horsing erzählt die Geschichte der 13-jährigen Sarah, die darin ihre große Leidenschaft entdeckt. Mit einem Steckenpferd übt sie Sprünge, dreht Pirouetten und trainiert für die große Meisterschaft in Finnland.

Mit Energie, Fantasie und Humor springt der Film mitten hinein in die Lebenswelt der jungen Sportlerinnen und erzählt eine Geschichte über Freundschaft, Mut und das Recht, für seine eigenen Leidenschaften einzustehen – auch wenn andere es seltsam finden. Gerade Kinder und Erwachsene, die Hobby Horsing eher skeptisch betrachten, erleben, dass es nicht ums Gewinnen geht, sondern um Zusammenhalt, Selbstvertrauen und darum, seinen eigenen Weg zu finden. Der Film zeigt: Es braucht kein echtes Pferd, um über sich hinauszuwachsen.