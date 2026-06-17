Mission Freibad retten

× Erweitern © Der Filmverleih Plitsch Platsch Forever

Manchmal beginnt die Rettung der Welt im Freibad. Pola und ihre beste Freundin Polly leben praktisch in ihrem geliebten „Plitsch Platsch“. Dort wird nicht nur geschwommen, sondern mit Pommes und Stammgästen eine ganz eigene kleine Welt geschaffen, die sich wie ein zweites Zuhause anfühlt. Als plötzlich das endgültige Aus des Bades bevorsteht und Pollys Familie plant, wegzuziehen, bricht für die Mädchen gleich doppelt eine Welt zusammen. Statt sich damit abzufinden, passiert, was Kinder eben tun, wenn Erwachsene schon aufgeben: Pola und ihre Freund:innen wollen das Plitsch Platsch zum Naturbad machen und so retten. Mission: Unterschriften sammeln, Menschen überzeugen, Erwachsene (und deren Regeln) austricksen und nebenbei lernen, dass Mitbestimmung nicht nur ein großes Wort ist, sondern ziemlich viel Energie braucht.

Dabei nimmt der Film Kinder wirklich ernst, in dem er aus ihrer Perspektive erzählt – direkt, lebendig und ohne Umwege. Themen wie Mitbestimmung, Verantwortung oder das Gefühl, von Erwachsenen nicht gehört zu werden, mischen ganz selbstverständlich mit, ohne den Spaß zu bremsen. Ein kluger und politischer Kinderfilm über Freundschaft, Zusammenhalt und die Frage, wie viel Einfluss Kinder eigentlich haben können für Publikum ab 6 Jahren.