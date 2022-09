Ein magisches Tier fürs Leben

× Erweitern © Wolfgang Aichholzer/LEONINE Die Schule der magischen Tiere

Ein bisschen wie Harry Potter, nur mit Tieren und einem Mädchen in der Hauptrolle: Über 20 Bücher – inklusive Spin-offs und Sonderbände – sind inzwischen in der Bestsellerreihe erschienen, und Millionen Fans können es kaum abwarten, bis Autorin Margit Auer endlich wieder einen neuen Teil veröffentlicht. Ausreichend Stoff also, um einen Kinofilm daraus zu zaubern. Eingeweihte wissen natürlich, worum es geht, und so erzählt auch der Film, wie Ida zu ihrem magischen Fuchs Rabbat kommt und welche Geheimnisse die Wintersteinschule hinter ihren alten Mauern noch verbirgt. Während die Bücher für Leser:innen ab etwa 8 Jahren gedacht sind, empfiehlt sich der Kinofilm einerseits für ein etwas älteres Publikum, weil es in der Nebenhandlung auch um Verknalltsein und andere erste Wirrungen der Pubertät geht. Andererseits ist das alles so schön harmlos und mit durchweg braven Gags erzählt, dass auch jüngere Kinder gut unterhalten werden, wobei die spannendste Frage lautet, wer wohl das nächste Tier aus der Zoohandlung von Mister Mortimer Morrison erhält.