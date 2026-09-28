Schaaafe Action mit Kürbis

Kinostart: 1. Oktober 2026

Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld

Matthew Walker, Steve Cox

Aardman Animations, Studiocanal

Abenteuer, Familie, Komödie, Animation

Mark Burton, Giles Pilbrow

FSK 0

1. Oktober 2026

91 Minuten

Wenn Aardman Animations die Knetmasse ausrollt, braucht es kein einziges gesprochenes Wort, um ganze Kinosäle zum Lachen zu bringen. Rechtzeitig vor Halloween gerät der witzige und gewitzte Wollkopf Shaun in ein unheimliches Abenteuer: Ein riesenhafter Kürbis und andere seltsame Gestalten bringen die Nachtruhe auf der Mossy Bottom Farm durcheinander.

Bei der Mischung aus trockenem britischen Humor, muckelig-gemütlicher Gruselstimmung und blitzschnellen Slapsticks werden Eltern und Kinder gleichzeitig perfekt unterhalten und haben Spaß beim Entdecken der vielen versteckten Details. Dank des harmlosen Spuks in kurzen Szenen bei gutem Tempo eignet sich das Spektakel wunderbar für Kinoneulinge ab etwa 4 Jahren ebenso wie für ältere Geschwister.

Großbritannien/Frankreich 2026, ab 4 Jahre

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Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld

© Aardman / Studiocanal

Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld

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Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld

© Aardman / Studiocanal

Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld