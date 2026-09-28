Schaaafe Action mit Kürbis

× Erweitern © Aardman / Studiocanal Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld

Wenn Aardman Animations die Knetmasse ausrollt, braucht es kein einziges gesprochenes Wort, um ganze Kinosäle zum Lachen zu bringen. Rechtzeitig vor Halloween gerät der witzige und gewitzte Wollkopf Shaun in ein unheimliches Abenteuer: Ein riesenhafter Kürbis und andere seltsame Gestalten bringen die Nachtruhe auf der Mossy Bottom Farm durcheinander.

Bei der Mischung aus trockenem britischen Humor, muckelig-gemütlicher Gruselstimmung und blitzschnellen Slapsticks werden Eltern und Kinder gleichzeitig perfekt unterhalten und haben Spaß beim Entdecken der vielen versteckten Details. Dank des harmlosen Spuks in kurzen Szenen bei gutem Tempo eignet sich das Spektakel wunderbar für Kinoneulinge ab etwa 4 Jahren ebenso wie für ältere Geschwister.

Großbritannien/Frankreich 2026, ab 4 Jahre