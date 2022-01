Filmtipp: Sing um dein Leben!

× Erweitern © Illumination Entertainment Sing 2

Koala Buster Moon will die extravaganteste und schillerndste Bühnenshow präsentieren, die die Welt je gesehen hat. Ob er die Erwartungen erfüllen kann, verraten wir nicht. Dass aber die Fortsetzung den erfolgreichen ersten Teil von 2016 in Sachen Handlung, Technik und Musik sogar noch toppt, können wir jetzt schon festhalten. Die Computer-Animationen sind fast schon fotorealistisch, die Schauplätze sind mit so vielen Details gefüllt, dass man gar nicht alle gleichzeitig erfassen kann, und die Song-Vorträge sind so emotional, dass sich die Gänsehautmomente aneinanderreihen wie Noten in einem Hit.

In der deutschen Synchronfassung singen unter anderem Stefanie Kloß, Luca Hänni, Victoria Svarowski und Peter Maffay die Ohrwürmer, und die Stimmen von Alexandra Maria Lara, Iris Berben, Wotan Wilke Möhring und Katharina Thalbach komplettieren die hochkarätige Starbesetzung. Dieser Familienfilm hat echte Hit-Qualitäten und darf Standing Ovations von Kindern wie Eltern erwarten.