Volle Fahrt voraus mit verrückten Haustieren

© 2025 - TAT productions, Apollo Films Distribution, France 3 Cinéma, Kinologics Tierisch abgefahren

Schnallt euch an: Dieses neue Animationsabenteuer schickt die ganze Familie auf eine wilde Zugfahrt voller tierischer Abenteuer. Als ein Hochgeschwindigkeitszug ohne Lokführer außer Kontrolle gerät, muss der clevere, aber unmotivierte Waschbär Falcon die tierischen Passagiere retten. Dabei helfen ihn ein aufgeweckter Dackel, eine schlaue Katze und ein tapsiger Vogel durchs Chaos, während der fiese Dachs mit seinen hinterhältigen Plänen alles sabotieren will.

Die detailreiche Animation überzeugt mit Persönlichkeit, Spannung und perfektem Timing. Statt Pathos oder übertriebener Effekte punkten clevere Einfälle und eine witzige und warmherzige Geschichte. Und am Ende steigen alle aus den Kinosesseln, wie nach einer Achterbahnfahrt: etwas durchgeschüttelt, aber glücklich.