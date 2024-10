Ein handgemachter Märchenfilm

× Erweitern © eksystent Filmverleih Tony, Shelly und das magische Licht

Tschechoslowakisches Puppenspiel hat eine lange Tradition, und diese märchenhafte Inszenierung hebt es in eine neue Dimension: Für den Stop-Motion-Film wurden handgebaute Puppen und akribisch ausgestattete Kulissen Bild für Bild bewegt und aufgenommen. Durch die magisch wirkende Animation erwachen sie auf zauberhafte Weise zu Leben und ziehen die Zuschauer:innen tief in den Bann der Geschichte von Tony, der eine besondere Gabe hat: Er leuchtet und lebt mit seinen Eltern in einem großen, alten, unheimlichen Haus, in dem ein Monster düstere Stimmung verbreitet. Als Shelly mit ihrer Taschenlampe einzieht, schaffen sie es gemeinsam, die Dunkelheit mit ihren Fantasiewelten zu vertreiben.

Klingt mystisch und ein bisschen gruselig? Ja, aber gleichzeitig auch so faszinierend anzuschauen, dass das tapfere Publikum ab 6 Jahren gebannt den fantastischen Bildern folgt.