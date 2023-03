Vom Adoptivspatz zum Leitstorch

× Erweitern © Knudsen Pictures GmbH Überflieger 2

Kinder kennen Richard wahrscheinlich aus der TV-Serie, und wenn sich solch ein kleiner Star – Verzeihung: Spatz – jetzt sogar schon in sein zweites Kinoleinwandabenteuer stürzt, dann muss er ganz schön was draufhaben.

Schließlich lernt der Kleine, der von Störchen adoptiert wurde, schon früh: „Es kommt nicht darauf an, was du bist, sondern zu was du imstande bist.“ Und so schafft er es sogar am Ende des ersten Kinofilms bis nach Afrika – und genau da startet der zweite Teil mit neuen Herausforderungen, bei denen es gilt, die Aufnahme zum Leitstorch-Lehrling zu schaffen, tyrannische Pfauen auszutricksen oder Wellensittiche mit Höhenangst zu animieren. Bei aller Niedlichkeit ein empfehlenswerter Familienfilm, bei dem die Kleinen mitfiebern und die Eltern jede Menge trockenen Humor serviert bekommen.