Oscarverdächtige Hexerei

Das gleichnamige Musical wurde über 20 Jahre lang am Broadway gespielt. Jetzt kommt die Geschichte der Hexen von Oz auf die Leinwand. Und nicht nur dank Ariana Grande und Cynthia Erivo in den Hauptrollen könnte auch die Kinoversion ein Kassenschlager werden. Ebenso die Autoren, Produzenten, Komponisten und weiteren Rollen sind durchweg von Oscar- und Grammy-Preisträger:innen besetzt. Und dann wären da noch die atemberaubenden Visual Effects von den glitzernden Hügeln der Smaragdstadt bis hin zu den dunklen Wäldern der Hexe Elphaba. Man muss das Musical nicht kennen, um sich in den zauberhaften Sog ziehen zu lassen und schon jetzt auf den zweiten Teil zu freuen. Für größer gewordene Fans von Harry Potter und Maleficent ein absolutes Must-see.