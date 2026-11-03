Magisches Chaos und Teenager-Wahnsinn

× Erweitern © Disney Animation Studios Wie verhext

Teenageralltag ist ohnehin schon anstrengend, aber bei Billie kommt noch eine besondere Überraschung dazu. Ausgerechnet auf dem Schulklo erwachen aus Versehen ihre magischen Fähigkeiten – und schon sind die Nebenwirkungen der Pubertät ihr kleinstes Problem. Plötzlich verliert die Schwerkraft um sie herum den Verstand. Noch viel schlimmer: Ihre Gedanken verselbstständigen sich und plappern laut heraus, was eigentlich lieber im Kopf geblieben wäre.

Ein bisschen verpeilt wie Rapunzel, dickköpfig wie Arielle, stur wie Merida, schlagfertig wie Mulan und mutig wie Vaiana ergänzt nun eine junge Hexe das Disney-Heldinnen-Repertoire. Natürlich fest entschlossen, sich von niemandem den Weg vorschreiben zu lassen. Was erst einmal klingt wie schon hundertmal gesehen, gewinnt durch die schwindelerregenden Animationen eine völlig neue Dimension. Die wunderbare Hexenwelt überrascht mit frischen Einfällen, treffsicheren Gags und unterhält verhext gut.

USA 2026