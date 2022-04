Die Welt retten mit Fröschen

× Erweitern © Majestic/Markus Dietrich Willie und die Wunderkröte

Willi will’s wissen: Bekannt aus verschiedenen TV-Wissensendungen für Kinder, führt ihn seine erste Kinoreise durch Ägypten, Bolivien und Panama. Dort sind faszinierende Amphibien zuhause, die quietschbunt oder durchsichtig sind oder sogar fliegen können. Natürlich verfolgt Willi dabei einen bestimmten Auftrag: Er muss der 11-jährigen Luna helfen, ihren Dorfteich gegen Bauer Huber zu verteidigen, der diesen einfach zuschütten will. Und weil Willi es immer ganz genau wissen will, reist er mit Luna in die Länder, in denen die schillerndsten Frösche zuhause sind.

In einer Mischung aus Spielfilm und Dokumentation vermittelt das Kinoabenteuer nicht nur überraschende Infos über die schützenswerten Tiere und was sie mit unserem Klima zu tun haben. Der durchgehend spannende Film erzählt auch eindrucksvoll die Geschichte eines Mädchens, das hartnäckig für eine Sache kämpft und damit für eine neue Generation von Kindern und Jugendlichen steht, die sich für ökologische Belange einsetzen und die Erwachsenen mahnen, mit der Welt sorgsamer umzugehen.