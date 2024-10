Vom Fantasyfan zum Bücherwurm

× Erweitern © Studiocanal Woodwalkers

Ob im Buch oder Film: Fantasy begeistert mit außergewöhnlichen Wesen und fantastischen Welten und beflügelt die eigene Phantasie besonders beim jungen Publikum. Die erfolgreiche Buchreihe „Woodwalkers“ der Autorin Katja Brandis ist beispielhaft dafür. Die Geschichten rund um den Gestaltwandler Carag, der halb Mensch, halb Puma auf der Suche nach seinem Platz in der Welt viele Abenteuer zu bestehen hat, kommt jetzt als Trilogie in die Kinos.

Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein ganz normaler Junge, doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Als Berglöwe ist er in der Wildnis aufgewachsen und lebt nun in seiner Jungengestalt in der Menschenwelt. Erst als Carag in der Clearwater High aufgenommen wird, einem geheimen Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, findet er schnell Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren...

Publikum ab 8 Jahren, das die Bücher noch nicht gelesen hat, fängt spätestens nach dem Kinobesuch damit an und wird selbst zum Gestaltenwandler in Leseratte oder Bücherwurm. Es lohnt sich!

Lehrkräfte aufgepasst: Anlässlich des Filmstarts des ersten Teils stellt die Stiftung Lesen Ideen rund um den Kinobesuch sowie Arbeitsblätter für den Unterricht ab Klasse 5 zur Verfügung.