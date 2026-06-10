Wenn der Zoo Kopf steht

× 1 von 2 Erweitern © Leonine Zombies im Zoo × 2 von 2 Erweitern © Leonine Zombies im Zoo Prev Next

Was passiert, wenn ein Meteor im Zoo einschlägt? Dann verwandeln sich friedliche Tiere plötzlich in schleimige Zombie-Monster. Liebe Eltern: keine Sorge! Der Animationsfilm macht daraus einen herrlich überdrehten Gruselspaß für mutige Kids ab etwa 7 Jahren. Statt echtem Horror gibt’s schräge Comedy, wilde Action und jede Menge neonfarbenes Chaos. Besonders Grundschulkinder dürften ihren Spaß an den verrückten Figuren haben – denn ein bisschen Gänsehaut, gemeinsam erschrecken und danach befreit lachen gehört für viele einfach dazu. Erwachsene entdecken vielleicht kleine Anspielungen auf klassische Horrorfilme, aber alles bleibt familienfreundlich. Optisch laut, bunt und herrlich drüber.