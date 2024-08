Zwei durch dick und dünn

× Erweitern © 2023 nWave Pictures Die Unzertrennlichen

Man nehme einen tollpatschigen Don Quichote aus der Spielzeugkiste, stelle ihm einen gangstarappenden DJ Doggy Dog an die Seite und kippe einen Eimer Tortenwitze drüber: Fertig ist das Spielzeug fürs kindgerechte Kinovergnügen.

Der neue Animationsfilm von den Machern von Toy Story hat zwar nicht den sarkastischen Humor des einstigen Kassenschlagers, bei dem Kinder und Eltern an denselben Stellen gelacht haben. Aber für die Kleinsten ist er gerade richtig. In der Kulisse von New York City spielt sich ein Abenteuer zwischen Realität und Fantasie ab, das die kindliche Vorstellungskraft in Gang setzt und sympathisch für die Kraft der Freundschaft wirbt. Comedian Chris Tall als Sprecher des niedlichen DJ Doggie Dog passt dazu, wie das Spielzeug ins Kinderzimmer.