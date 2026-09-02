Sitzstarter oder Bewegungstalent?

× Erweitern © Canva Finde deinen Sport, deinsport.de

Nur rund jedes dritte Kind in Deutschland erreicht die von Fachleuten empfohlenen 60 Minuten Bewegung am Tag. Aber welcher Sport weckt die Begeisterung des eigenen Nachwuchses, und wo kann er ausgeübt werden? Das Projekt „deinsport.de“ kommt direkt in die Bremer Grundschulen und findet die Antworten.

Der Alltag unserer Kinder hat sich drastisch verändert. Smartphone, Tablet und Schreibtisch fressen die Stunden, in denen früher auf Bolzplätzen getobt oder durch die Nachbarschaft gebutschert wurde. Die MoMo-Studie 2024 des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Instituts für Sport und Sportwissenschaft (IfSS) hat ergeben: Nur 33 Prozent der Kinder bewegen sich ausreichend. Konzentrationsschwierigkeiten, Haltungsschäden und schwindende Fitness sind die Folgen.

"Finde deinen Sport" im richtigen Verein

Fußball, Turnen, Schwimmen oder Tanzen? Welches Angebot passt zu den eigenen Stärken und welcher Verein liegt überhaupt in der Nähe? Hier hilft das Projekt deinsport.de, indem es sportmotorische Diagnostik mit einer maßgeschneiderten Empfehlung für Sportvereine im eigenen Stadtteil verbindet.

Im Schuljahr 2026/27 kommt das Programm an die Bremer Grundschulen – unterstützt vom Landessportbund Bremen und der hkk Krankenkasse. Vier geschulte Instruktor:innen kommen direkt in die Turnhallen, um dort mit den Dritt- und Viertklässlern zu arbeiten. Grundlage sind neun sportmotorische Tests und eine kurze Befragung, bei der die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben erfasst werden. Je nach Stärken und Interessen der Kinder finden die Profis die dazu passenden Angebote von Sportvereinen in der Nähe.

Bundesweit erprobt, jetzt in Bremen

Dass das Konzept aufgeht, zeigen die bisherigen Erfahrungen aus anderen Regionen Deutschlands: Seit dem Start des Projekts im Jahr 2020 haben rund 18.200 Grundschulkinder teilgenommen, jedes vierte Kind trat im Anschluss einem Sportverein bei. Diese Erfolgsgeschichte soll in Bremen nun fortgeschrieben werden.

Der Vorteil für Familien und Schulen: Das Angebot ist vollständig kostenfrei und der organisatorische Aufwand für die Lehrkräfte minimal. Mehrsprachige Materialien und digitale Angebote stellen sicher, dass möglichst alle Eltern erreicht werden.

Jetzt noch für das Schuljahr anmelden

Das Projekt fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Miteinander im Verein. Bremer Grundschulen können sich noch bis zum 30. Oktober 2026 für die Teilnahme anmelden. Die Plätze vergeben die Veranstalter nach dem Eingang der Schulvereinbarungen.

Alle Infos und das Anmeldeformular für Pädagog:innen sind hier auf deinsport.de zu finden.