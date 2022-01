Gesunde Ernährung ist kein Hexenwerk

× Erweitern © Canva Gesunde Ernährung leicht gemacht

„Dann kann man ja bald gar nichts mehr essen!“ könnte man manchmal denken, wenn immer neue Warnungen zu ungesunden oder für die Umwelt schädlichen Lebensmitteln in den Nachrichten oder Social Media Kanälen kursieren. Das stimmt so natürlich nicht, aber sich in der Flut von Empfehlungen und Warnungen zurecht zu finden, ist eine echte Herausforderung geworden.

Gerade Eltern sind sich der Verantwortung über die Gesundheit ihrer Familien bewusst und besonders Kinder interessieren sich immer mehr fürs Tierwohl und den Klimaschutz. Und weil alle drei bei der Ernährung anfangen, steuern die Verbraucherzentralen der allgemeinen Verwirrung jetzt mit Aufklärung entgegen: Vom 24. bis 28. Januar 2022 mit der digitalen Informationswoche rund um Lebensmittel.

In über 30 kostenlosen Online-Vorträgen kann dann jeder seine persönlichen Fragen stellen, Podcasts und Quizze ergänzen die Aktionswoche.

Da es wohl kaum jemand schafft, alle Vorträge zu besuchen, empfiehlt es sich, eine Vorauswahl zu treffen und die Termine zu notieren, um sich vorab anzumelden. Besonders interessant für Eltern dürften zum Beispiel die Themen „Abwechslungsreiche Familienküche“ am 24.1. oder „Bärenstarke Kinderkost“ am 28.1. sein. Am 26.1. gibt es den Vortrag „Gesunde Kinderernährung“ auf Türkisch, und um „Zuckerfallen“ geht es am 25.1.

Diese Themenbereiche stehen zur Auswahl

Alle Angebote der digitalen Verbraucherinformationswoche rund um Lebensmittel und Ernährung finden sich hier.